Yola Polastri: chicas de la farándula hacen propaganda sexual a cambio de dinero

Yola Polastri se refirió una vez más a las mujeres que forman parte de la farándula local y que exponen momentos de su vida privada en televisión nacional. ''Las buenas costumbres y los valores no van a pasar de moda, lo que va a pasar de moda son esas chicas'', señaló la animadora infantil.

Asimismo, aseguró que es una pena que estos personajes sean "chicas bonitas, arregladitas, lindas, y a la hora de hablar dicen lo que quieren y exponen su vida. Lo que las muchachas hablan, es a cambio de dinero'', manifestó indignada.

''Es realmente terrible. Lo que las muchachas hablan, es a cambio de dinero. El otro día vi en un programa a cinco personas viendo un teléfono (de Fabio Agostini) para mostrar y aclarar que mentían sobre su hermano (sobre el tamaño de su miembro viril). ¡Qué grosero!'', expresó en un medio local.

Finalmente, aseguró que seguirá luchando con su campaña 'Recobrando valores' y sostuvo que no le afectan ''las respuestas liberales que me quieran hacer entender''. ''Las buenas costumbres y los valores no van a pasar de moda, lo que va a pasar de moda son esas chicas'', agregó.