Joker no se estrenará en China por considerarla “subversiva”

Millones de fans del Joker ya han disfrutado de esta impactante cinta, pero China simplemente decidió que no se estrenará.

La exitosa película Joker no se estrenará en China. Debido a su temática sobre revueltas sociales, el gobierno chino decidió que la cinta de Todd Phillips no será exhibida en las salas del país oriental. Según el gobierno chino, el Joker se ha vuelto en una figura presente en muchas marchas alrededor del mundo, y no es raro ver a diferentes manifestantes en las revueltas en Beirut o Chile caracterizados como el príncipe payaso del universo de Batman.

El espíritu anárquico del Joker y su reciente paso por el cine hace que su figura sea retomada por los inconformes de diferentes partes del mundo, que se sienten desplazados y sin oportunidades de futuro en sus respectivos países.

Con estos antecedentes, el gobierno chino, que actualmente vive una revuelta social en Hong Kong decidió suspender su estreno.