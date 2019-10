Brunella Horna a Christian Domínguez: ''Tú has hecho daño, el karma va a llegar a tu vida''

Brunella Horna no es ajena a los últimos temas de la farándula y hoy se pronunció sobre la presunta nueva infidelidad de Christian Domínguez, no demoró en advertirle sobre el karma y lo que le podría pasar debido a las últimas aventuras del cantante de cumbia.

''Lo que pasa es que no me gusta ver llorar a ninguna mujer'', señaló la modelo. ''Alguien se tiene que vengar por todas las mujeres'', agregó. Sin embargo, dejó en claro que no se trata de una venganza contra Domínguez. ''No es venganza, es el karma, es la vida, así gira el mundo'', dijo.

Pero 'Brune' tenía más por decirle al cantante de cumbia: ''Christian, tú has hecho daño, cada lágrima de cada mujer que está sufriendo por ti va a llegar un momento, un límite, que el karma va a llegar a tu vida, así que cuidado, piensa bien las cosas que haces''.

Lo que sorprendió a sus seguidores fue cuando reveló que se sentía identificada con lo que le sucedió a Isabel Acevedo. ''Sí me siento identificada porque en un momento yo pasé un problema, los dos nos hicimos daño en nuestro pasado, y cuando empecé esta relación dije no quiero repetir los errores'', reveló.

Recordemos que la semana pasada, Christian Domínguez terminó su relación con 'Chabelita'. El cantante de cumbia contó que fue la propia bailarina quien decidió poner fin a su relación porque ''no podía controlar su vida personal''.