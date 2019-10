Paula Manzanal se casó con el hermanastro de su expareja

Paula Manzanal sorprendió a todos sus seguidores al subir videos y fotografías de su boda con, Adam Cartwrigth, en Australia tras llevar poco tiempo de noviazgo.

"A mi novio lo conozco hace más de un año. No lo hice público por mucho tiempo por las críticas. Llegó a un punto en el que no me importa, porque me di cuenta de que era algo mucho más serio", señaló la modelo en un medio local.

Manzanal agradeció a su pareja por hacerla feliz a ella y a su hijo: "No pude haber elegido a un mejor hombre que sea parte de mi vida y la de mi bebé y así juntos formar una nueva y más grande familia. Te amo baby. Gracias por ser el más bueno, cariñoso, divertido y leal conmigo y con mi peque", indicó.