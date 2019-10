Christian Domínguez se pronuncia tras presentación de Vania Bludau en el EVDLV

Christian Domínguez, quien está en medio de una tormenta tras finalizar su relación con Isabel Acevedo y el ampay con la modelo Pamela Franco, se pronunció tras las declaraciones su ex Vania Bludau en el programa El Valor de la Verdad (EVDLV).

"Me da pena porque tienes que tener un respeto a tu relación, a tu pareja. No pasa nada. Yo me voy a vacilar, voy a terminar de ver, me reiré. Según lo que vea me pronunciaré o de repente lo omitiré", declaró.

Asimismo, el artista dijo lamentar no haber continuado con el juicio contra Vania Bludau por difamación, el que inició precisamente después de que ella se sentara por primera vez en El Valor de la Verdad en el 2016.

"Qué iba a imaginar que después de años, de tantos años todavía pudiera aparecer. Yo hubiera continuado o hubiera terminado (el juicio en su contra), indicó el cantante de 'Gran Orquesta Internacional'.