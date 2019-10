Batman: revelan que actor interpretará al “Acertijo” en nuevo film

Matt Reeves está reuniendo a sus héroes y villanos para The Batman, y parece que por fin ha encontrado al actor perfecto para uno de los roles más importantes. Será la tercera vez que el personaje del Acertijo sea adaptado al cine tras el trabajo de Frank Gorshin en el film de 1966 y el de Jim Carrey en “Batman Forever”de 1995, una de las entregas peor valoradas de la franquicia.

El actor elegido para dar vida a este villano del universo del Caballero de la Noche será Paul Dano quien dará vida a Edward Nygma. Dano se dio a conocer en el film 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood') junto a Daniel Day-Lewis y posteriormente ha destacado en las cintas 'Prisioneros' o 'Fuga en Dannemora'.

En la pantalla chica, Cory Michael Smith ha sido el rostro del malvado villano en los últimos años con la serie 'Gotham', concluida este año.

Cabe señalar que Dano será Enigma, sumándose así a un casting que ya cuenta con Robert Pattinson (Batman) y Zoë Kravitz que dará vida a Gatúbela.