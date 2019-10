Carla Tello responde sobre rumores de infidelidad de Junior Silva

Carla Tello se burló de su expareja Junior Silva luego de que el actor dijo que jamás "fue infiel". La periodista respondió sobre los rumores de infidelidad en su relación.

''Ja, ja, ja. Pobrecito, cuánto drama. De verdad, ese tema no me importa. Si después de tres meses (de separación) quiere seguir hablando, es cosa de él'', indicó la presentadora de noticias.

Cuando fue cuestionada sobre los rumores de que había encontrado unos mensajes subidos de tono en el celular del actor hacia otra persona, ella respondió.

''Sé que el rumor se ha expandido. Si ustedes se enteraron por una amiga cercana a mí, y obviamente si es mi amiga, no creo que ella diga mentiras'', explicó.

Finalmente, Carla Tello reveló que no le ha cerrado las puertas al amor y que su experiencia de su matrimonio no le generó mucho dolor. "El amor es lindo. He continuado con mi vida normal, suena un poco fuerte, pero esto no me ha generado mucho sufrimiento", señaló.