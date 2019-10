Isabel Acevedo sobre las camionetas de Christian Domínguez: ''También son mías''

Aunque usted no lo crea, Christian Domínguez puso cuatro camionetas a nombre de Isabel Acevedo durante su proceso de divorcio con Tania Ríos.

Según la Sunarp, la 'Chabelita' aparece como la propietaria de los carros. ''Se especula que él te ha ayudado a comprarlos (los vehículos)'', dijo el reportero de un medio local a Isabel Acevedo. ''También son míos'', respondió la popular ''Chabelita''.

Por su parte Christian Domínguez aseguró que por el momento él no puede tener nada a su nombre. ''Lo que pasa que muchas cosas están a nombre de ella, porque todavía no sale mi divorcio y no pueden estar a mi nombre'', indicó el cumbiambero.