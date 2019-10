Guasón: La verdad de la radical dieta de Joaquin Phoenix para el papel

Joaquin Phoenix mostró un dramático cambio de peso que lo afectó psicológicamente, reveló.

Tras el arrollador éxito de la película ‘Joker’ (Guasón), se vienen tejiendo varios rumores en torno al papel interpretado por Joaquin Phoenix. Uno de ellos es el de la dieta que habría seguido el actor de 44 años para poder bajar tan dramáticamente de peso como se aprecia en la cinta.

Muchos portales habían asegurado que Phoenix había comido solo una manzana al día para lograr bajar los 23 kilos necesarios para su rol. No obstante, según lo reveló el mismo en una entrevista, el régimen que siguió fue mucho más saludable.

“No me alimentaba solo con una manzana al día. También tomaba, entre otras cosas, lechuga y judías verdes (vainitas) al vapor”, señaló en una entrevista con el medio Access. También precisó que fueron cuatro meses los que estuvo a dieta. Sin embargo, todo fue bajo supervisión médica.

“Trabajé con un médico de confianza que me orientaba y se encargaba de controlar todo el proceso”, contó. No obstante, señala que el radical cambio en sus hábitos, así como la “obsesión” por no engordar llegó a convertirse para él en una especie de trastorno. “Quiero decir, es una locura”.

Pese a ello, le sorprendió también poder realizar movimientos que nunca antes pudo hacer, lo que le sirvió muchísimo para construir su personaje. “No pensé en la sensación de fluidez a la que llegué”.