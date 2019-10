Sorteo Aniversario de Panamericana Televisión: Términos y condiciones

El concurso se realiza en el marco de la celebración de los 60 años de Panamericana Televisión, desde el lunes 14 al viernes 18 de octubre de 2019 y está basado en responder 01 pregunta relacionada a cualquiera de los cinco reportajes o informes periodísticos que se emitirán durante la edición especial aniversaria en el noticiero 24 horas Edición Central, que se transmite de lunes a viernes de 9:30 pm a 11.00 pm. Serán 5 informes que se presentarán durante toda la semana en el siguiente orden respectivamente:

1.- Programas de concursos y entretenimiento

2- Programas cómicos y diversión

3- Hechos históricos que se vieron por las pantallas de Panamericana Televisión

4- Comerciales y dibujos animados emitidos en Panamericana Televisión

5- Novelas y series emitidas en Panamericana Televisión

En cada informe, el concursante encontrará la respuesta a la pregunta que se hará a través del Facebook de Panamericana Televisión, diariamente. El concursante podrá participar respondiendo correctamente cualquiera de las 05 preguntas. En este sentido es importante leer y tener en cuenta los siguientes términos y condiciones:

1- Organizador:

Panamericana Televisión

2- Concursantes:

Pueden participar en el concurso personas mayores de 18 años de edad. No podrá participar en el concurso ningún empleado de Panamericana Televisión.

El ámbito del concurso está delimitado en Perú.

3-Premios:

05 entradas dobles al cine más un combo de 2 gaseosas de 21 oz y 1 pop corn grande, (a razón de 1 entrada doble y un combo por ganador)

4- Fechas de inicio y finalización del concurso:

El concurso inicia el lunes 14 de octubre de 2019 y finaliza el día sábado 19 de octubre de 2019.

5- Medio de participación:

La participación será únicamente por Facebook:

https://www.facebook.com/panamericana.pe/

6- Medios de promoción del concurso:

Panamericana Televisión, Página Web www.panamericana.pe, Facebook e Instagram de Panamericana Televisión. Para el sorteo de los ganadores, sólo se tomarán en cuenta las respuestas proporcionadas en la red social Facebook.

7- Modalidad del concurso:

El concurso se abrirá en el programa Combinado, transmitido por Panamericana Televisión, el lunes 14 de octubre de 2019, y el post con la pregunta será publicado en el Fan Page de Panamericana Televisión, Instagram y Página Web, inmediatamente.

Cada día se dará una conocer una pregunta diferente en el programa Combinado, en las redes sociales y pagina web de Panamericana televisión, desde el lunes 14 al viernes 18 de octubre, respectivamente.

Además de responder correctamente la pregunta en el post del concurso publicado en el Facebook de Panamericana Televisión, el participante debe seguir el Fan Page de Panamericana Televisión, darle “Me gusta a la publicación”, compartir la publicación en modo público y mencionar o etiquetar a otro usuario en la red social.

Los televidentes y usuarios de las redes sociales de Panamericana Televisión podrán participar hasta las 4 de la tarde del día siguiente de lanzada la pregunta, por lo que se tomará en cuenta solamente las respuestas recibidas en ese lapso de tiempo

8- Aceptación de las bases del concurso:

La participación en el concurso supone la aceptación expresa, plena e incondicional de estas bases generales por parte de cada participante.

El participante autoriza a Panamericana Televisión a que pueda utilizar su imagen en la promoción y difusión de los ganadores del sorteo.

9- Elección de ganadores:

Solo se elegirá a un ganador por cada pregunta. El ganador no podrá seguir participando en el concurso, una vez que ya ganó en una fecha.

La selección del ganador se hará aleatoriamente mediante un sistema automatizado, y se transmitirá en Facebook Live de Panamericana Televisión los días martes 15, miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 a las 6 pm. Luego de seleccionar al usuario, se procederá a verificar si cumplió con las indicaciones planteadas en el concurso. De ser correcto, se anuncia como ganador del premio, si no, se escogerá otro usuario.

Se anunciará al ganador mediante Facebook, Instagram y la página web de Panamericana televisión.

El ganador será contactado por Panamericana Televisión por mensaje directo de Facebook.

10- Fecha y lugar de entrega del premio:

Los premios se entregarán personalmente el día lunes 21 de octubre de 2019, durante la emisión del programa Combinado, en el horario de 10 am a 11.50 am en la sede de Panamericana Televisión, en la avenida Arequipa 1110, Lima. En caso el ganador no pueda acudir a recoger su premio, deberá comunicarlo oportunamente y designar a otra persona para que lo recoja, portando el documento de identidad original del ganador.

11- Condiciones Generales:

La participación en el concurso es gratuita.

Cumplir la mecánica del concurso a la perfección.

No se aceptarán comentarios que vayan en contra de un particular, tengan contenido sexual, político, religioso, con contenido racista, xenófobo, sexista o cualquier tipo de contenido que no se considere adecuado para su publicación.

El ganador recibirá una gift card de Cinemark, que le permite elegir la película de su preferencia en cualquier sala de Cinemark a nivel nacional. No aplica la primera semana de estreno de una película. No aplica para salas 3D, XD, Mega pantalla, Butacas, D-Box. El canje es válido hasta el 30 de diciembre de 2019. No es renovable.

Los usuarios o participantes que infrinjan los términos y condiciones de uso de la página, estarán descalificados para el concurso.

El premio no es canjeable por otro tipo de prestación de ninguna clase o forma.

Panamericana no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, etc.) para el recojo del premio ni por el canje del mismo en las salas de cine.