Michael Jackson: musical sobre su vida y obra llegará a Broadway en 2020

La puesta en escena inspirada en la vida y obra musical de Michael Jackson ha anunciado que tendrá sus primeras presentaciones en Broadway a mediados de 2020 para luego tener su estreno oficial en Agosto.

Según la revista Variety, la obra musical será rebautizada con el nombre "MJ", ya que en un inicio fue conocida como “Don’t Stop ‘Til You Get Enough,” e incluirá las clásicas canciones del “Rey del Pop” como “Beat It,” “Billie Jean,” “The Way You Make Me Feel”, “Smooth Criminal” y “Thriller”.

El musical se centraría en los primeros años de la década de los noventa, cuando el cantante presentó el tour de "Dangerous", quizá el momento más álgido de su carrera, pero una etapa que también coincide con las fechas en las que habrían ocurrido los abusos a los que hace referencia el documental "Leaving Neverland".

Cabe señalar que el musical fue escrito por Lynn Nottage, ganadora del premio Pullitzer y tendrá coreografías del galardonado Christopher Wheeldon.