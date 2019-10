¿'Joker 2'? Joaquin Phoenix habla sobre la posibilidad

El director y guionista de la película 'Joker', Todd Phillips, originalmente se negaba a la idea de hacer una secuela. Sin embargo, su experiencia trabajando con Joaquin Phoenix y el resultado final de su obra lo ha hecho considerar la posibilidad.

Recientemente, Joaquin Phoenix fue entrevistado en Popcorn With Peter Travers, donde el tema de una secuela fue inevitable y la repuesta del actor resultó aún más sorprendente.

''Honestamente, no he podido dejar de pensar en el personaje. He hablado mucho con Todd acerca de qué otra cosa podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos de nuevo. Pero también hemos hablado específicamente de si podríamos hacer algo más con Joker que resulte interesante. Esto terminó siendo un papel soñado para mí (...) No se si hay algo más que hacer. De ser así, Todd y yo todavía estaríamos filmando escenas, ¿cierto? Porque Joker parecía no tener fin. Me refiero a las posibilidades de lo que podíamos hacer con el personaje''.

Todd Phillips comentó que ''haría lo que sea de nuevo con Joaquin Phoenix'', y ahora, el actor también parece estar considerando la idea.

Ambos parecen ya no estar cerrados a la idea de considerar una segunda película, y por supuesto, el récord en taquilla que consiguió Joker en el primer fin de semana tras su estreno también podría ser un gran incentivo. En tanto, Warner Bros estaría más que contento de producir una nueva cinta. Así que Joker 2 es hoy por hoy una posibilidad latente.