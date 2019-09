Brandon Routh regresa como Superman en “Crisis en Tierras Infinitas”

Warner Bros. entregó la foto oficial de Brandon Routh de regreso al traje de Superman. La imagen promocional de “Crisis en Tierras Infinitas” apareció en Entertainment Weekly y en su descripción anticipa que será parte del episodio de Legends of Tomorrow

Tras interpretar al hombre de acero en la película Superman Returns de 2006, dirigida por Bryan Singer, Routh volverá a ser el último hijo de Krypton, siendo parte del próximo crossover televisivo de las series del Arrowverso.

Aunque previamente interpretó a The Atom en series como Arrow y Legends of Tomorrow, Routh ahora dará vida a una versión de Superman que hará uso de un traje que estará inspirado por el diseño que Alex Ross creó para el cómic Kingdom Come.

Cabe indicar que Routh no será el único Superman que compartirá espacio aéreo con Supergirl cuando el crossover se estrene este 8 de diciembre, la estrella de Smallville, Tom Welling, quien interpretó al Kryptoniano más tiempo que cualquier otro actor de acción en vivo, también formará parte de esta producción, así como lo hará Tyler Hoechlin, quien ha sido el Superman "local" para los shows de Arrowverse en The CW.