Miley Cyrus y Kaitlynn Carter terminaron su relación

Miley Cyrus habría puesto punto final a su relación con la bloguera Kaitlynn Carter, con quien comenzó un vínculo amoroso hace dos meses, luego de anunciar su separación con el actor Liam Hemsworth.

Fuentes cercanas revelaron a una revista internacional que ambas continúan siendo amigas: "Han estado ahí la una para la otra cuando ambas se estaban separando. Simplemente, ya no tienen una relación romántica'', reveló la revista estadounidense.

Según comenta la fuente, el fin de la relación habría sido impulsado por Miley, quien ''no quería una relación seria'', pues quería estar 100% enfocada en su carrera artística. También reveló que, desde que iniciaron su relación, no se han separado para nada. Al parecer, eso era algo que ya no le gusta a la intérprete de ''Party in the U.S.A''.

El pasado 14 de setiembre en Los Ángeles, fue la ultima vez que la modelo y la cantante se lucieron juntas en público. El día de ayer, durante la presentación de Cyrus en Las Vegas, la intérprete de éxitos como 'F.U.', no estuvo con la bloguera, quien se quedó en su casa disfrutando del fin de semana con sus amigas.