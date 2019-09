Premios Emmy 2019: Juegos de Tronos se consagró como la mejor serie dramática

El premio final de la noche de los premios Emmy 2019, fue anunciado por Michael Douglas: Game of Thrones (Juego de Tronos) se alzó con la categoría mejor serie dramática. David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la ficción de HBO, destacaron a George R. R. Martin y su creativa mente como el artífice del programa que generó un legión de seguidores en todo el mundo.

De esta manera "Juego de tronos" ganó el Emmy a la mejor serie dramática en la 71 edición de los premios más importantes de la televisión, que se ha celebrado esta noche en Los Ángeles.

La superproducción de fantasía épica de la cadena HBO confirmó así los pronósticos que la situaban como rival a batir y se impuso en este apartado a las también nominadas "Killing Eve", "Better Call Saul", "El guardaespaldas", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".

Cabe señalar que "Juego de tronos" llegaba como gran favorita a estos Emmy gracias a sus 32 nominaciones, el mayor número de candidaturas conseguidas por una serie en una misma edición de estos premios.