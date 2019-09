'Berlín' de "La casa de papel", está en Perú

Uno de los actores favoritos de la serie “La casa de papel” arribó a Perú. Se trata del afamado actor español Pedro Alonso, quien da vida a Berlín, según confirmaron fuentes de Migraciones.

Según reseñó el actor, el último 12 de septiembre abandonó Colombia colmado de “amor y buena vibra”. Como lo prometió a inicios de setiembre, el protagonista dejaría Europa para viajar a la selva peruana para conocer de cerca “el pulmón del mundo”.

“Me voy al pulmón de la tierra, a un país llamado Perú en el que todavía no he estado. Iré en pocos días ya que todo el mundo me ha dicho que es un lugar con una energía poderosísima. Hay algo que tiene conexión directa con lo que estoy escribiendo. Pero también un autoregalo, seguro lo que me va a pasar y recibir en Perú va a ser potente y enriquecedor”, contó el actor.

Incluso, un emocionado Cristian Rivero, no dudó en mostrar su felicidad tras haberse tomado una instantánea con el actor de la serie, que ya se va por una cuarta temporada. "¡Sí! ¡Me emocioné hasta las lágrimas! Gracias @pedroalonsoochoro. Amé la Casa de Papel. SOY FAN", escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía.