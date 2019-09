Verónica Castro le responde a Yolanda Andrade: "No soy lesbiana"

Tras las polémicas declaraciones de Yolanda Andrade, donde dio a entender en un programa de radio, que se casó hace 20 años con Verónica Castro, la actriz rompió su silencio y salió a desmentir a la conductora del programa 'Venga la Alegría', en donde a través de una llamada telefónica dijo ''no soy lesbiana''.

"Yo sé con quién se casó, pero no es mi papel decirlo, de hecho me avisó Yolanda hace muchos años. Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más".

En otro momento, la mexicana señaló que se terminó la amistad de muchos años con Yolanda Andrade: ''Yo le apoye lo más que pude durante mucho tiempo, pero ya no más'', agregó.