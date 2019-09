Conoce al hombre que dejó su trabajo para ser el mayor coleccionista de Dragon Ball en el mundo

Sin duda alguna Dragon Ball es un anime que ha cautivo a grandes y chicos. Es el caso de este hombre que se ha trasformado en el flamante coleccionista de figuras de Dragon Ball de todo el mundo.

La historia de Hitoshi Uchida se hizo viral en Facebook ya que este tuvo que renunciar a casi todo para lograr tal hazaña.

A pesar de que esta obsesión con Gokú y "Dragon Ball" llevó a que sus amigos y conocidos pensaran que "él era extraño", el hombre mantuvo su fidelidad a su héroe de niñez e incluso renunció a su trabajo para reunir su colección.

"Desde que era pequeño, me asustaban los fantasmas y tenía miedo de morir. Cuando me asustaba, imaginaba la voz de Gokú mientras intentaba dormir. Me ayudaba a lidiar con mi miedo", reveló.

Asimismo, Hitoshi Uchida indicó que tiene un total son 4 mil figuras de Gokú, protagonista de todo Dragon Ball, en su habitación, transformándolo en el muñeco que más réplicas tiene en su lugar.