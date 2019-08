Rambo: mira el brutal tráiler final del regreso del héroe de guerra

Se estrenó el adelanto final de la nueva película protagonizada por Sylvester Stallone como el mítico John Rambo. El nuevo tráiler de “Rambo Last Blood”, la nueva entrega de la saga cinematográfica. Tras casi cuatro décadas desde el estreno de First Blood de 1982 y después de once años desde la última entrega de la franquicia, regresa el Rambo más violento e implacable con la que parece ser, ahora sí, la despedida total del personaje.

“Después de haber vivido un infierno, John Rambo se retira a su rancho familiar. Su descanso se ve interrumpido por la desaparición de su nieta tras cruzar la frontera con México. El veterano emprende un peligroso viaje en su busca enfrentándose a uno de los carteles más despiadados de la zona y descubre que tras su desaparición hay oculta una red de trata de mujeres. Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión desplegando de nuevo sus habilidades de combate”, apunta su sinopsis oficial.

ERROR: Invalid media (1)

Last Blood, es la quinta parte de Rambo y cierra un arco argumental de casi 40 años por parte del famoso veterano de guerra de Vietnam, marcado por la venganza y la supervivencia.

El próximo 27 de septiembre se estrena esta cinta nivel mundial.