Angie Arizaga se pronuncia tras agresión verbal de Nicola Porcella

Tras el escándalo que causó la difusión de unos videos donde aparece siendo agredida verbalmente por su expareja Nicola Porcella, Angie Arizaga rompió su silencio en redes sociales.

"He tomado la decisión de que, lo más importante para mí es ser feliz. Quiero dejar lo sucedido en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta", escribió la 'chica reality' a través de su cuenta de Instagram.

Por otro lado, aseguró que se mantuvo en silencio porque es difícil para ella hablar sobre este tema. ''Estoy buscando la ayuda necesaria para manejarlo de manera privad y le pido a la prensa, a mis seguidores y a mis demás amigos su comprensión'', agregó.