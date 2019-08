'Vivo x el Rock': festival traerá electrónica, cumbia y salsa

El festival 'Vivo x el Rock' anunció, en la mañana de este miércoles, su cartel completo de artistas nacionales e internacionales que llegarán a nuestra capital este sábado 23 de noviembre en el Estadio San Marcos.

Slipknot y The Strokes son las bandas que encabezarán esta edición del festival. Interpol y Bullet For My Valentine, se sumaron al concierto. El argentino Fito Páez también está confirmado para este evento.

Don Tetto, Mago de Oz, El mató a un policía motorizado, The Rasmus, Cuarteto de Nos, son otras bandas confirmadas para 'Vivo x el Rock'.

Entre las agrupaciones nacionales se encuentran Mar de copas, Líbido, Amen, Zen, Raúl Romero, Río, Pedro Suárez Vértiz (La banda), Daniel F, Chabelos y Cuchillazo. La cumbia también estará presente gracias a Armonía 10, Deyvis Orosco, Los Shapis y Los Mirlos.

Esta nueva edición del festival más grande del Perú, traerá Rock, Pop Rock, Electrónica, Salsa y Cumbia. Un evento que de ninguna manera te puedes perder.