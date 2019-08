John Travolta confundió a Taylor Swift con una drag queen

John Travolta protagonizó un incómodo momento durante la gala de los premios MTV Video Music Awards 2019, realizados este 26 de agosto en Estados Unidos.

El reconocido actor, quien fue uno de los anfitriones de la noche, era el encargado de entregar la estatuilla al ganador del 'Video del año', que en esta ocasión fue para Taylor Swift por su canción 'You Need to Calm Down'.

Travolta dejó que su compañera presentadora, Queen Latifah, abriera el sobre para evitar un fiasco. Sin embargo, al momento de dar el premio a la cantante, la confundió con Jade Jolie, una conocida 'drag queen' e imitadora de Swift que subió primero al escenario, y por poco se lo entrega a ella. El error resultó muy evidente, ya que en ese momento la cantautora (que vestía un traje de colores) aún se encontraba cerca de su asiento abrazando a algunas personas cercanas con motivo de su victoria.

Pero esta no es la primera vez en la que el actor de Grease se confunde en una ceremonia. Durante la entrega de premios de la academia en 2014, el artista pronunció mal el nombre de Menzel, al llamarla "Adela Dazeem", lo que dio lugar a una avalancha de memes.