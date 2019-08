Nicola Porcella se va del Perú tras ser acusado de agredir verbalmente a Angie Arizaga

Tras ser acusado de agredir verbalmente a Angie Arizaga, Nicola Porcella decidió irse del Perú por un tiempo.

El ex 'chico reality' descansará una temporada de la prensa. "Ayer sí estuve con él. Se va tomar una pausa, va alejarse no solamente de la televisión, si no también del país", reveló el Zorro Zupe en un medio local.

Asimismo, el panelista de programas de espectáculos comentó que con esta decisión, Nicola Porcella abandonaría los estudios de marketing que, hace unos días, había anunciado que había empezado en un instituto local.