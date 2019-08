Justin Bieber da consejos para enfrentar ataques de ansiedad

Si bien el cantante no confirmó que haya tenido este tipo de ataques, en marzo de este año señaló que no se sentía muy bien emocionalmente.

Bien dicen que una abuela casi siempre da buenos consejos y por ello el cantante Justin Bieber no ha querido dejar de compartir con sus millones de seguidores las recomendaciones que recibió sobre cómo actuar en caso de sufrir un ataque de ansiedad.

La abuela del cantante envió una fotografía a su nieto con las recomendaciones y este lo difundió a través de Instagram.

En poco tiempo, la imagen se viralizó y ahora cuenta con casi dos millones de "Me gusta". Si bien el cantante no confirmó que haya tenido este tipo de ataques, en marzo de este año señaló que no se sentía muy bien emocionalmente.