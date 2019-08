Star Wars: filtración confirmaría que Rey se pasará al lado oscuro

Nuevas escenas de Star Wars: The Rise of Skywalker han dado mucho que hablar este fin de semana en la D23 Expo, la convención bienal del club de fans oficial de Disney. Y es que las escenas, presentadas por el director de la película, J.J. Abrams, vienen cuatro meses después del estreno del primer tráiler. En dicho adelanto, que todavía no está disponible en Internet, muestran muchas nuevas escenas y una que ha puesto de cabeza a los fans de la saga creada por George Lucas.

Una escena muestra a C-3P0 con ojos rojos y se escucha una voz que dice: “El viaje casi ha terminado”. Es el mismo emperador Palpatine, que lo dice luego que se puede escuchar la respiración artificial de Darth Vader; y a continuación se ve a Rey con una capucha negra, similar a lo que usan los Sith, con una espada láser de doble roja como la de Darth Maul. Al ver esta escena, simplemente el público de la D23 enloqueció.

¿Esta sería la confirmación que Rey está destinada a ser parte de los planes de Palpatine y caerá en el Lado Oscuro, como lo hizo Anakin Skywalker?, pronto lo descubriremos.