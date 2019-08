'Tigresa del Oriente' revela que postulará al Congreso

La controversial 'Tigresa del Oriente' sorprendió a más de uno al confirmar que postulará al Congreso de la República.

''Yo quiero estar en la política, quiero ser congresista. (...) He visitado el sitio que me vio nacer y no llegan las autoridades, no hay apoyo ni siquiera un puesto de emergencia, un botiquín, que se preocupen los congresistas'', manifestó la intérprete de 'Nuevo amanecer' en un medio local.

Pero eso no es todo, la cantante también reveló que ya tiene un partido político y que muy pronto se conocerán más detalles de su postulación, en Iquitos.

''Yo pensando seriamente en eso, me encantaría de verdad estar en la política para trabajar para mi tierra que me vio nacer. Para mi región selva, no solamente Iquitos, sino toda la región selva sí necesita un apoyo de alguna autoridad que se preocupe por ellos'', agregó.