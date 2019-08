Said Palao confirmó el fin de su relación con Macarena Vélez tras difusión de video íntimo

Said Palao se pronunció luego de que su expareja Macarena Vélez denunció en su cuenta de Instagram que un hombre intentó doparla y grabarla indebidamente en una discoteca de Lince, el pasado fin de semana.

"Lo único que te puedo decir es que nosotros sí, ya no estábamos juntos desde hace unas semanas. Maca está soltera, yo también. Acá no hay un tema de infidelidad, ni nada por el estilo. No va por ese lado. Para que no lo tergiversen y digan que ha estado conmigo", señaló.

Es importante señalar que la 'chica reality' ya entabló una denuncia en la comisaría de Lince por violación a la intimidad. Asimismo, su abogado, Alex Carreño, han solicitado un parte para hacerse exámenes de sangre y orina en el médico legista.