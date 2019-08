Conoce la rutina matutina de 10 minutos que despejará tu mente

Los primeros minutos al despertar son, básicamente, los que van a dar la pauta de cómo será el resto del día. Probablemente has escuchado mucho la frase de: ''Me levanté con el pie izquierdo''. No dejes que esto te ocurra y despierta siempre con la mejor disposición para tener un buen día.

Si estableces una rutina al despertar, tu día tendrá una guía y podrás sentirte mejor si te enfrentas con algún tipo de percance. No solamente tendrás un mejor día sino que tu estado emocional también mejorará, ya que serás mucho más productivo, te podrás concentrar mejor y te sentirás de buen humor.

¿Crees que eres capaz de llevar esta rutina? Entonces vas por buen camino, y es que poco a poco empezarás a hacerlo todas las mañanas de forma automática. Convierte esta rutina de diez minutos en tu ritual matutino y todos los días estarás preparado para comenzar el día de la mejor forma posible. Prueba estos cinco sencillos pasos.