Batman: Pierce Brosnan sería el fiel mayordomo del Caballero de la Noche

La nueva película del caballero de noche, que llevará el titulo de “The Batman”, no deja de sorprender a los fans. Después de la sorpresa que se llevaron los fanáticos de DC Comics al saber que Robert Pattinson será en nuevo Batman en la película del director Matt Reeves no ha contados más detalles del próximo proyecto de Warner Bros.

Sin embargo, nueva información ha llegado desde el portal web WeGotThisCovered, que indica que Pierce Brosnan interpretará a Alfred Pennyworth, el fiel mayordomo y tutor de Bruce Wayne. Este mismo portal fue el mismo que reveló que Pattinson fue el elegido para ser el nuevo Batman, a través de su cuenta de Instagram.

Alfred es uno de los personajes más importantes dentro del universo del hombre murciélago, ya que es una pieza clave en su lucha contra el crimen, y ha sido su tutor desde la muerte de su padres.

Sobre Brosnan sabemos que cuenta con una amplia carrera en el cine, pero es recordado como James Bond. Además, se sabe que llegó a rechazar el papel de Bruce Wayne en el Batman de Tim Burton.