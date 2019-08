¿Coto Hernández envía indirectas a Yahaira Plasencia?

Coto Hernández reveló hace unos días que venía sufriendo insultos y amenazas al ser señalado como el responsable de la difusión del video en el que aparecería con Yahaira Plasencia en una situación comprometedora.

Pero al parecer, el modelo costarricense se olvidó que su vida corría peligro y aprovechó en enviar varias indirectas a la 'Yaha' durante una presentación que tuvo el fin de semana en una discoteca de Chimbote.

''Ahora no me conocen, me niegan por aquí, por allá. Hay unas que son más calladitas, pero que para el ... son atrevidazas'', señaló Coto Hernández en su show.