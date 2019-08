¿Angie Arizaga confirma relación con empresario whiskero?

Angie Arizaga ha sido vinculada con un par de personas tras su separación con Nicola Porcella. Sin embargo, soltó una confidencia al asegurar, para las cámaras de 'En Exclusiva', que su corazón ya tiene dueño.

''Quiero mantener mi vida, o sea que 'mi relación' no esté expuesta'', es lo que comentó la chica 'reality'.

Luego, al ser consultada por la reportera sobre su 'relación', Angie Arizaga se puso nerviosa y solo atinó a jugar: ''Ah, están atentos, están atentos''.

Y es que últimamente la popular 'Negrita' fue relacionada sentimentalmente con el empresario whiskero Carlos Eyzaguirre, a lo que la empresaria respondió: ''Muchos podrán hablar, así como hablan los programas, ya me confirmaron la relación, pero yo no he confirmado nada''.