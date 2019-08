Susy Díaz postulará para ser congresista: ''Yo no iré a dormir al Congreso''

Susy Díaz sorprendió a todos sus seguidores al revelar a un medio local que piensa volver a la política. Como se recuerda la exvedette llegó al parlamento con el singular número 13 en su derrier y conquisto más de 10 mil votos de la ciudadanía.

''Yo hace 19 años dejé de ser congresista, pero me siento una perseguida política: me notifican de la Policía, de la Fiscalía y del Congreso. Me hicieron pagar S/200 mil de reparación civil por el caso de Valdimiro Montesinos y lo cancelé, pero el año pasado me llegó un documento que dice que debo S/188 mil más de intereses judiciales y es injusto. Todo eso me hace pensar que vuelva a la política'', indicó al medio local.

En esta oportunidad, Susy Díaz dejó en claro que ya no se pondrá el número 13 en su cuerpo, ahora asegura que tiene otra estrategia para llegar al Congreso. ''Ya no mostraré mis nalgas, sino mi cerebro que será mi gran arma y el público sabe cómo trabajo'', agregó.