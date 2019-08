Olivia Newton-John contra el cáncer por tercera vez: “cada día es un regalo”

La recordada ‘Sandy’ del famoso clásico “Grease” salió ante las cámaras en una entrevista donde desmintió las falsas noticias que aseguraban que estaba a punto de morir.

Hoy con 70 años, la estrella le hace frente al cáncer por tercera vez, tratándose, entre otros métodos, con cannabis medicinal. En la entrevista, la actriz y cantante manifestó que prefiere no referirse a la enfermedad como si fuera una batalla, pues ha aceptado vivir su día a día. “Ahora sé que cada día es un regalo”, señaló.

“Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, indicó en la entrevista.

Olivia Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en el año 1992, el cual superó con éxito. El 2013 volvió a ser diagnosticada con este mal, pero se desarrolló en su hombro. En el 2017 se le diagnosticó nuevamente cáncer pero además de encontrarse en las mamas se le ramificó al sacro, un hueso ubicado al extremo inferior de la columna vertebral.