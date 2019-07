¿Maricarmen Marín se convertirá en mamá por primera vez?

Tras su salida de la televisión nacional, Maricarmen Marín se ha dedicado totalmente a promocionar su más reciente sencillo 'Por qué te fuiste' y a promover su carrera musical.

Si bien la cantante y actriz no le gusta hablar sobre su vida privada, esta vez hizo una excepción y reveló algo que dejó sorprendidos a todos sus seguidores, le gustaría tener un bebé: ''Me encantaría tener una familia, ser mamá. Siento que es algo que he estado postergando por mi carrera'', reveló.

Maricarmen Marín se encuentra comprometida, sin embargo, aún no tiene fecha para su boda y no tiene pensados los detalles de la ceremonia: ''Va pasando el tiempo y te vuelves más egoísta y decía: ‘¿cómo me voy a perder esto?’'', agregó.