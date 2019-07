Estados Unidos: Jennifer López cumplió 50 años

JLo nació en Estados Unidos, pero tiene orígenes latinos. (Foto: Pagesix)

Jennifer López, quien además es símbolo de éxito y sensualidad, cumplió 50 años de vida y lo celebró frenéticamente al mando de una consola de DJ en una discoteca.

La intérprete de temas como “Waiting for Tonight”, “Let’s Get Loud” o “Ain’t Your Mama” agarró gran popularidad tras encarnar a la desaparecida cantante Selena Quintanilla en 1997.

Con el pasar de los años la también llamada ‘reina del Bronx’ fue convirtiéndose en la diva de origen latino con mayor influencia en Estados Unidos.

Sin embargo, eso no es todo, pues a su medio siglo de vida demuestra tener una figura envidiable y agilidad que muchos quisieran tener, tal y como lo demostró en uno de sus últimos videos subidos al Instagram, donde se le aprecia unos movimientos de infarto junto a sus bailarines.