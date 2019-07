Jaime Bayly arremete contra Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido en el mundo artístico como 'Bad Bunny', volvió a generar noticia en la comunidad musical y en su país natal, Puerto Rico, tras anunciar su retiro temporal de la música y la cancelación de sus próximos conciertos.

Esto a modo de protesta, para pedir la renuncia del actual gobernador de su país, Ricardo Rosselló, luego de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revelara mensajes de un chat de Telegram en los que el político realiza comentarios de corte homofóbico y machista.

La decisión del 'Conejo malo' fue criticada por el escritor peruano Jaime Bayly, quien cuestionó al reguetonero, pues sostuvo que critica al gobierno de Ricardo Rosselló desde España, en donde se encuentra actualmente dando los cuatro últimos conciertos que tiene en agenda, para luego regresar a Puerto Rico y unirse a las protestas de la población.

''Veo con estupor, con alarma, que se pronuncia también contra el gobernador Roselló, un músico popular, no sé si es un rapero o reggaetonero. Yo no lo había visto nunca, no conozco su música y tampoco me voy a precipitar a escucharla porque sé que no me va a gustar. Se llama Bud Bunny'', precisó Bayly.

Asimismo, Bayly sugirió que el intérprete de ''Callaíta'' no puede pretender representar a Puerto Rico: ''Me cuesta trabajo entender a este muchacho, no sé si ha recibido picaduras ponzoñosas en el rostro o si quiere prevenirse de ellas. (…) Lo que ellos no pueden pretender es que representan a Puerto Rico porque a duras penas se representan a sí mismos. Yo no sé si este hombre cuando está hablando está despierto y no sé si está lúcido y no sé si está sobrio'', agregó.