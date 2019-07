Angie Arizaga: ¿Quién es el 'pretendiente' oficial de la modelo?

Angie Arizaga decidió poner fin a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el ex 'chico reality' Fabio Agostini y el deportista Stefano Peschiera.

''Nada que ver, estoy concentrada en mi trabajo en televisión y disfrutando la vida. Me siento tranquila como estoy ahora. Además, estar soltera está de moda'', indicó la modelo.

Asimismo, aclaró que no le ha presentado a su padre a algún saliente, porque tiene que ser una pareja formal: ''Mi papá es mi mejor amigo, nos contamos absolutamente todo. Si él no ha conocido a nadie es porque no hay nadie. Cuando lleve alguien a mi casa será el oficial'', agregó.