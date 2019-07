¿Ivana Yturbe confirmó reconciliación con Mario Irivarren?

'Lo que se ve no se pregunta', fue la polémica declaración de Ivana Yturbe ante los 'ampays' con Mario Irivarren, y solo comentó que se encuentra viviendo un momento muy feliz en su vida.

Asimismo, agregó que no está peleada con la 'Calavera coqueta', como se había especulado, porque fue a almorzar al restaurante de Alondra García Miró.

''Para nada, todo está muy bien. No estoy para pelear por tonterías, él puede hacer lo que quiera; como le he dicho, no hemos nacido pegados, no hay razón para pelear'', agregó.