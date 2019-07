Tilsa Lozano arremete contra Tony Rosado por controversiales declaraciones

Tony Rosado sigue generando atención de los medios de comunicación, pero no por su música, sino por su accionar en el escenario y por los mensajes denigrantes durante sus presentaciones. En esta oportunidad, el cantante fue criticado por la ex 'vengadora', Tilsa Lozano.

''¿Cómo un cantante va a salir a decir que los hombres matan a las mujeres porque no le hacen caso? A ver señor Tony Rosado, nosotras no somos mascotas de los hombres, nosotras no somos un mueble, no somos esclavas. Nosotras somos mujeres con exactamente los mismos derechos que tiene los hombres'', expresó.

Asimismo, la ex 'Conejita PlayBoy' señaló al intérprete de ''Ya te olvidé'' que sus palabras hacen apología al feminicidio: ''¿No se da cuenta que usted está promoviendo la agresión? No hay justificación para una agresión'', agregó.