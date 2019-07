Angie Jibaja reaparece y arremete contra Tilsa Lozano

Angie Jibaja reapareció en televisión nacional y rompió su silencio por las demandas de acoso y difamación que hace varias semanas le interpuso la conductora de 'En Exclusiva' Tilsa Lozano.

La popular 'Chica de los tatuajes' volvió a criticar a la ex 'vengadora': "Mucho tiempo estaba oculta, tratando de recuperarme para volver a mis labores, pero ella no me puede denunciar por decirle 'tilín, tilín' ni tampoco por mencionar que solo tiene un punto de rating", señaló.

Además, dejó entrever que Tilsa Lozano le hizo daño a Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas: "A ella siempre se le subió todo a la cabeza. A la esposa de un conocido futbolista la acosa todo el tiempo, no entiendo por qué todo el tiempo está encima de esa mujer, ya bastante daño le hizo a ella y a su familia", agregó.