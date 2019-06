Milena Zárate responde a Alexandra Méndez 'La Chama' por calificativos en su contra

Luego de las declaraciones de Alexandra Méndez 'La Chama', donde señaló que Milena Zárate se hizo conocida por ser una escandalosa. La expareja de Edwin Sierra no tuvo problemas en responderle a la venezolana y aseveró que prefiere ser conocida por ello a ser recordada por haber andado ''con medio Perú''.

''Quizás para muchas personas soy una escandalosa, pero prefiero haberme hecho conocida por eso que por andar con medio Perú. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, porque si soy escandalosa por decirle las verdades en su cara a las personas que se meten conmigo pues soy escandalosa entonces, pero prefiero ser eso a ser la amiga de todos'', indicó la empresaria en el programa 'En Exclusiva'.

Según la colombiana, si habló sobre la ex 'chica reality' es solo porque estaba como panelista, no porque le interesa su vida: ''No me interesa su vida o con cuantos salga. Su vida me tiene sin importancia porque tampoco es conocida mía (...) Si ella se sienta en un programa a contar con cuántos ha estado y a cuántos se lo ha dado, ya es asunto de ella'', agregó.