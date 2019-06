Alexandra Méndez 'La Chama' arremete contra Milena Zárate

Surgió una nueva enemistad en la farándula local. Tras la ruptura de Nicola Porcella con Romina Lozano, vuelve a salir a la luz el nombre de Alexandra 'La Chama' Méndez, quien fue tildada de la "incondicional" por Milena Zárate.

Pero como era de esperar, la venezolana no se quedó callada y contraatacó contra la expareja del cómico Edwin Sierra: ''No existe, no me importa sus palabras, no existe ella en mi vida'', señaló.

Asimismo, dejó a entrever que la empresaria se hizo conocida en el mundo del espectáculo por sus escándalos: ''¿Quién es ella? Todo el mundo la conoce lo escandalosa que ha sido. Saben quien es la persona, las cosas se toman de quien viene (...) Primero vea su rabo de paja y luego critique'', agregó.