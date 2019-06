Tilsa Lozano y Aida Martínez se juntan para hablar sobre el 'Loco' Vargas

Tilsa Lozano y Aida Martínez estuvieron cara a cara en el set de 'En Exclusiva' y hablaron sobre la supuesta fiesta donde el 'Loco' Vargas la intentó besar.

La modelo arequipeña reveló que en la fiesta, que ocurrió en una quinta entre los distritos de San Miguel y Madgalena, habían familiares del exseleccionado.

''Sabiendo los antecedentes, ¿Por qué en ningún momento se te ocurrió pensar que si subo al carro algo va a querer intentar?'', preguntó la ex 'vengadora' a Martínez. De inmediato la 'characata' respondió: ''La vedad no me puse a pensar en ese momento que iba a pasar''.