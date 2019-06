''Evangelion'' en Netflix: estrenarán la serie que revolucionó el mundo del anime

Netflix confirmó que Shin Seiki Evangelion (Neon Genesis Evangelion) volvería a la pantalla chica, este 21 de junio, a través de la plataforma de streaming. De esta manera, los 26 capítulos originales del controvertido anime formarán parte del catálogo principal.

Además de la serie, las películas Death and Rebirth y The End of Evangelion también estarán incluidas en el catálogo, aunque no se ha confirmado si alguna de las películas de la tetralogía Rebuild of Evangelion estrenadas hasta el momento será también incluida.

'Evangelion' retrata una sociedad establecida en un hipotético 2015, después de que en 1999 ocurriera un enorme cataclismo provocado por seres conocidos como "Ángeles". Gran parte de la Tierra quedó devastada, y los pocos que quedaron ahora deben luchar contra los ataques de los Ángeles.

Una organización llamada NERV creará Evas, máquinas gigantes biomecánicas que servirán para combatir contra estas amenazas. Pero solo algunos niños podrán pilotarlos. Entre ellos Shinji Ikari, el hijo del jefe de NERV.