Alexandra Méndez 'La Chama' se burla de Romina Lozano

Alexandra Méndez, más conocida como la 'Chama', se burló de la rápida ruptura de Nicola Porcella y Romina Lozano. Incluso, amenazó con sacar muchas cosas a la luz si es que la ex 'Miss Perú' sale a responderle.

''¿Santa?, ¿cuál santa?, si ella empieza a opinar y hablar de mí, tengo para sacar muchas cosas. Yo no ando buscando chicos en gimnasios, yo al gimnasio voy a entrenar, voy tranquila, no ando en persecuciones'', señaló.

Pero la reina de belleza no se quedó callada y respondió los comentarios: ''¿Qué opino de la gente que habla mal de mí?, nada, es gente que no me conoce. Yo tomo los comentarios de la gente que me conoce, de la gente que es cercana a mí, de la que me puede dar un consejo, pero de la que no me conoce y nunca ha hablado conmigo no'', afirmó.