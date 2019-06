''Zorro Zupe'' arremete nuevamente contra Micheille Soifer

Ricardo Zúñiga, más conocido como el 'Zorro Zupe', arremetió nuevamente contra la ex 'chica reality' Micheille Soifer.

Mientras que la conductora de 'En Exclusiva' Tilsa Lozano, halagaba a 'Michi' por su belleza, el 'Zorro' tuvo duros calificativos: ''A mi no me parece que este fea, el hecho que no entre en la pantalla no significa que este fea'', señaló.

Pese a que los otros panelistas intentaban salvar el bochornoso momento, ''Zorrein'' continuó despotricando contra la cantante: ''Tampoco como que muy guapa, pero si esta guapa'', agregó.