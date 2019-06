¿El 'Loco Vargas llamó este año a Tilsa Lozano?

Tilsa Lozano se pronunció 'En Exclusiva' sobre las declaraciones de su mejor amigo el 'Zorro Zupe' y aclaró por qué no respondió una pregunta que la vincula con su exsaliente Juan Manuel 'Loco' Vargas.

"Lo único que le pedí (al 'Zorro Zupe') y se lo pedí como amiga, le dije: 'cualquier pregunta que me relacione a mí con ese personaje te voy a pedir por favor que no la respondas, ni para bien ni para mal', señaló la ex 'Vengadora'.

Asimismo, decidió poner fin a las especulaciones y respondió que no ha tenido comunicación alguna con el 'Loco' Vargas durante este año: "Yo no he tenido ningún tipo de comunicación con él, le deseo lo mejor. Ese tema acá queda zanjado. Lo quiero dejar clarísimo por parte mía", agregó.