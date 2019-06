Tilsa Lozano se pronuncia sobre expresidente que quería conocerla

Ricardo Zúñiga, más conocido como el 'Zorro Zupe', reveló un gran secreto su participación en un conocido programa, el fin de semana, que involucraría a un expresidente peruano y a la conductora de 'En Exclusiva' Tilsa Lozano.

La ex 'vengadora' no fue ajena al tema y contó que se había enterado de la situación hace dos semanas durante una fiesta que tuvo junto a su mejor amigo, el ''Zorro''.

Sin embargo, Lozano prefirió no especular al respecto, ya que no desea tener problemas en un futuro: ''Prefiero no meterme en problemas, yo ahí no tengo nada que ver'', señaló.