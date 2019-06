Yahaira Plasencia se pronuncia sobre supuesta reconciliación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia se pronunció sobre la polémica que ha generado el departamento adquirido en El Golf Los Incas y respondió a los buenos comentarios que tuvo sobre ella la madre de Jefferson Farfán.

"A la señora Charo le tengo un súper cariño, un gran cariño. Creo que han entrado en un tema legal, prefiero no opinar mucho, igual la aprecio muchísimo", señaló.

La salsera regresó a Lima de su viaje en Miami y fue abordada a la salida del aeropuerto por la prensa. Asimismo, sorprendió al no negar la supuesta reconciliación con Farfán: "Para qué les digo si sí o si no, si igual van a inventar historias y decir cosas. No, para nada, estoy tranquila y proyectada en mi carrera", agregó.