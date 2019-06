¿Por qué Tilsa Lozano se quebró en televisión nacional?

A vísperas de celebrar el Día del Padre, la producción de 'En Exclusiva' preparó una emotiva sorpresa para la conductora Tilsa Lozano. El padre de la ex 'vengadora', Guillermo Lozano, llegó a los estudios de Panamericana Televisión para que sea homenajeado en el programa.

Entre lágrimas la ex 'Conejita PlayBoy' recordó una lección de vida que sus padres le enseñaron: ''Cada vez que a mi me preguntan que quieres que sean tus hijos, yo siempre digo ‘quiero que sean felices’'', señaló.

Asimismo, agradeció a su padre por estar con ellas en las buenas y en las malas: ''Cada vez que me caí, que la fregué, que me tropecé o que me pasó algo lo que me decía es ‘quiero que seas feliz, nadie nace perfecto, tu familia está acá, te amamos’'', agregó.